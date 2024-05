Contraccettivo d’emergenza: si deve prendere anche se si usa la pillola?

Una domanda di: Cri

Domenica ho avuto un rapporto con il mio attuale fidanzato e si è rotto il preservativo mentre veniva. Io prendo la pillola da anni. È necessario prendere la pillola del giorno dopo o posso stare tranquilla. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora, la pillola si prende per essere protette dalla gravidanza, potendo avere rapporti sessuali più naturali. Non richiede assolutamente l’uso del preservativo a scopo anticoncezionale. Il preservativo va associato alla pillola solo in caso di rapporti occasionali SOLO per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmesse. Altrimenti, non ha alcun senso usarlo con un partner abituale in assenza di infezioni genitali sessualmente trasmissibili. Quindi non deve proprio ricorrere alla contraccezione d’emergenza: di questo può essere sicura. E se entrambi non avete infezioni genitali non è necessario usare neppure il profilattico. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto