Contraccettivo di emergenza associato alla pillola

Una domanda di: Elisa

Assumo la pillola Belara da più di tre anni e non ho mai avuto problemi o dimenticanze. Il 26/11 ho iniziato il nuovo blister alle 12 come di consueto, nei giorni seguenti ho avuto rapporti completi con il mio ragazzo fino al 30/11 e ho sempre assunto la pillola. Il 1/12, il 2/12 e il 3/12 ho avuto una scarica di diarrea due ore dopo aver assunto la pilolla, tutti e tre i giorni. Solo il 3/12 ho letto il bugiardino e assunto la pillola in più per quel giorno. Il 4/12 ho assunto anche la pillola dei 5 giorni dopo e ho proseguito con la normale assunzione della pillola, ora mancano 6 giorni alla fine del blister. Sono molto preoccupata di non essere coperta per il rapporto del 30/11, c’è il rischio che io sia incinta? Grazie per la vostra risposta.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, assumere l’estroprogestinico come nel suo caso da anni e avere una dimenticanza seppur breve non dovrebbe aumentare in maniera significativa il rischio di fallimento del metodo contraccettivo. Non è corretto assumere contemporaneamente anche la pillola del giorno in quanto il picco ormonale conseguente tra l’assunzione dell’estroprogestinico di base più il contraccettivo di emergenza può determinare sicuramente degli effetti collaterali anche importanti. Appare più appropriato evitare l’interruzione tra un blister e l’altro effettuare comunque un test di gravidanza per sicurezza ma non mescolare l’uso di farmaci che tra loro certamente si potenziano. Consiglio quindi di effettuare un controllo dal suo specialista di fiducia e rivalutare con il suo aiuto la situazione.

