Contraccettivo di emergenza e allattamento

Ho avuto un rapporto completo non protetto a sette mesi dal parto. Ancora

allatto, ma siamo in svezzamento.

Quante probabilità ci sono di un concepimento? La pillola del giorno dopo

può aiutare? E quanto tempo ho per prenderla?

Salve signora, mi mancano alcuni elementi per poterle rispondere e in ogni caso non riesco a essere precisa al punto da darle una percentuale di probabilità di gravidanza: dipende dalla vostra fertilità di coppia!

E poi non c’è la stessa probabilità di gravidanza in caso le fossero già ritornate le mestruazioni oppure non ancora, visto che stava allattando (a volte il capoparto arriva addirittura a un anno di distanza dal parto!).

Per quanto riguarda la contraccezione di emergenza, è compatibile in allattamento e valgono le stesse “regole” di sempre: prima la si assume, più sarà efficace (per quanto si debba ricordare che l’efficacia della contraccezione di emergenza è sicuramente inferiore alla contraccezione ormonale mensile). Ellaone si può comunque prendere entro 5 giorni dal rapporto a rischio, ma per i sette giorni successivi non si deve allattare: il latte va quindi estratto manualmente e buttato per garantirsi la produzione. Norlevo va presa entro 24 ore dal rapporto a rischio, a seno svuotato (quindi subito dopo la poppata) e per le otto ore successive è opportuno non allattare.

Vale la pena a mio avviso fissare un appuntamento con il ginecologo che la segue per discutere insieme il tema della contraccezione in modo da poter vivere più serenamente la vostra intimità di coppia…non esiste solo la contraccezione ormonale o il preservativo, si possono anche imparare i metodi naturali di regolazione della fertilità che sono altrettanto affidabili (purché appresi da insegnanti qualificate delle 3 scuole: Metodo dell’ovulazione Billings, metodo sintotermico tipo CAMEN e tipo Roetzer) e non comportano alcuna assunzione di farmaci, quindi sono anche privi di effetti collaterali.

Spero di esserle stata di aiuto, resto a disposizione se desidera, cordialmente.

