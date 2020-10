Contraccettivo di emergenza: si può stare tranquille?

Una domanda di: Sofia

Una settimana fa ho avuto un rapporto con il mio ragazzo e ci siamo accorti alla fine che il preservativo si era bucato. Il giorno dopo (dopo circa 19-20 ore) ho preso la pillola ellaone: mancavano 5/6 giorni all’inizio del nuovo ciclo, ma ora non mi sono ancora arrivate le mestruazioni. Che probabilità ci sono che questa non abbia fatto effetto? Posso stare abbastanza tranquilla?



Elisa Valmori

Salve cara Sofia, direi di attendere fiduciosa il prossimo ciclo mestruale. E’ possibile che l’assunzione di EllaOne abbia in qualche modo ritardato l’arrivo delle mestruazioni e a mio avviso non si tratta quindi di un ritardo dovuto a iniziale gravidanza. In teoria, se mancavano solo 5-6 giorni all’arrivo del ciclo, non era già più in fase fertile e quindi anche il rapporto non protetto non poteva comunque portare ad un concepimento…sempre che i suoi cicli mestruali siano regolari!

Per essere più “padrone” della propria fertilità è utile imparare a riconoscerla attraverso i metodi naturali che sono validi purché siano appresi da un’insegnante in carne e ossa. Intendo il metodo sintotermico (tipo Camen o tipo Roetzer) e il metodo dell’ovulazione Billings. Vedrà che saranno di grande aiuto per non dover ricorrere altre volte alla contraccezione di emergenza (con tutte le preoccupazioni ad essa connesse). Spero di esserle stata di aiuto, a disposizione se desidera, cordialmente.

