Contraccettivo orale: gli antidolorifici possono annullarne l’effetto?

Una domanda di: Raffaella

Salve, io prendo dal 2019 la pillola Novadien. Purtroppo nelle ultime ho

problemi alla schiena e ai denti e ho dovuto assumere Tachipirina 1000. In

questi giorni poi ho assunto Oki e attualmente Sulidamor. Il giorno 22/05 ho

avuto un rapporto. È possibile che sia rimasta incinta? Io prendo la pillola

sempre con regolarità e qualche volta mi capita di prenderla con un ritardo

inferiori alle 12 ore. C’è il rischio che possa essere rimasta incinta?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Raffaella,

non sono segnalate interazioni tra il paracetamolo o i farmaci antinfiammatori non steroidei (classe a cui appartengono il ketoprofene-Oki e la nimesulide-Sulidamor) e la pillola anticoncezionale.

Non ci sono pertanto motivi per ritenere che la terapia farmacologica possa avere ridotto l’efficacia contraccettiva.

Cordiali saluti.



