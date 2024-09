Contraccettivo ormonale a poche settimane dal parto e sanguinamento che non si arresta

Una domanda di: Corinne

Salve dottore, io ho partorito giorno 2 agosto con taglio cesareo e non allatto, il giorno 21 agosto ho incominciato la pillola anticoncezionale (Jasmin) e ho delle perdite di sangue abbondanti, che prima delle pillole non avevo, avevo perdite normali dopo parto, e questa cosa mi preoccupa, adesso

ho l’ultima settimana di prendere le pillole e devo fermarmi per aspettare il capo parto, per poi riprenderle di nuovo? Come me ne accorgo che arriva

il capo parto? Visto che ho già di ora delle perdite di sangue? Ho fatto bene a prenderle così presto, la prego mi faccia sapere! Grazie mille per

la sua risposta.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, solitamente dopo il parto sia spontaneo sia chirurgico si aspetta uno o due mestruazioni prima di iniziare il metodo contraccettivo ormonale sia per il rischio intrinseco nello stato puerperale di tromboembolismo sia per permettere alla cavità uterina di pulirsi completamente dai residui della gravidanza ed evitare che quetso processo sia rallentato dall’interferenza ormonale indotta dal contraccettivo. In altre parole, è opportuno attendere che avvenga la ricostituzione della superficie endometriale di prima della gravidanza. Probabilmente la situazione che descrive dipende dalla prematurità con cui ha assunto la pillola, tuttavia non posso darle alcuna certezza non avendo modo di visitarla. Aggiungo che in genere si consiglia la ripresa dei rapporti sessuali non prima che siano trascorsi 40 giorni dal parto. Il mio consiglio è senz’altro quello di contattare il suo ginecologo di fiducia per una valutazione clinica e un controllo ecografico. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto