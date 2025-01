Contraccezione d’emergenza: è possibile comunque una gravidanza?

Una domanda di: Sara

Ultimo ciclo 15/12 durato 5 giorni. Ultimo ciclo e precedenti sui 30-32 giorni.

Ho avuto un rapporto a rischio con rottura del preservativo il 21/12 senza eiuaculazione, il dubbio era la possibile presenza di liquido preiaculatorio. Assunta ellaone il 23/12 dopo circa 40 ore. Il giorno 30 ho avuto crampetti come da ovulazione durati fino al giorno 1, poi il 2/01 ho avuto assenza di muco, poi tornato in un colore biancasto.

La mia domanda è questa, ci potrebbe essere un rischio gravidanza indesiderata?



Eleonora Porcu Eleonora Porcu

Gentile signora,

mi dispiace ma non esiste una risposta assoluta e sicura alla sua domanda. Apparentemente quello che riferisce non sembrerebbe sostenere un rischio concreto di gravidanza ma la certezza non è mai assoluta in biologia e medicina. Sappiamo che il contraccettivo di emergenza è efficace, certo, ma non infallibile quindi se le mestruazioni non dovessero arrivare faccia il test di gravidanza. Tenga comunque presente che il contraccettivo di emergenza può provocare irregolarità mestruali (quindi anche ritardi) che quindi on sono riconducibili a una gravidanza. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto