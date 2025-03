Contraccezione di emergenza e possibilità di iniziare una gravidanza

Una domanda di: Nunzia Il 29 febbraio ho assunto la pillola ellaOne dopo un rapporto non protetto il giorno prima , e da calendario mi diceva 1 marzo come giorno di ovulazione. Successivamente ho avuto un altro rapporto ma non sono sicura che il mio ragazzo non sia arrivato dentro. Ho difficoltà a capire se ci possa essere una forte probabilità di rimanere incinta.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

ellaOne è efficace ma non infallibile, quindi non è detto che assicuri la sua azione di contraccettivo di emergenza. Se poi lei non è neppure certa di quanto accaduto dopo averla assunta fare ipotesi relative alle probabilità che lei sia incinta diventa pressoché impossibile. Posso solo dirle che dopo l'assunzione di ellaOne è possibile che si verifichino

irregolarità mestruali. Le mestruazioni potrebbero dunque tardare senza che questo segnali una gravidanza. In ogni caso, a 15 giorni dal rapporto sessuale che potrebbe aver portato al concepimento, se mestruazioni non si presentassero, può fare il test di gravidanza. In generale, credo che piuttosto chestare così in ansia e trovarsi nella condizione di ricorrere alla contraccezione di emergenza, potrebbe essere opportuno che lei prendesse in considerazione un metodo contraccettivo sicuro. Il mio consiglio è di parlarne con il con il suo ginecologo. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto