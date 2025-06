Contraccezione: si deve usare a 50 anni?

Una domanda di: Sandra Che tipo di contraccettivo mi consiglia a 50 anni e con un ciclo ancora regolare? Ho già provato la spirale in rame (nova T) ma mi dava cicli troppo abbondanti e ravvicinati. È comunque necessario proteggere i rapporti anche alla mia età? La ringrazio per la disponibilità.



Eleonora Porcu Eleonora Porcu

Gentile Signora,

non è possibile affermare categoricamente che una gravidanza sia impossibile a 50 anni, con mestruazioni ancora regolari, perché la medicina non è una scienza esatta come la matematica. Non siamo cioè autorizzati a dire "no" assoluti e categorici e lo stesso vale per il "mai". Possiamo però dire che dare inizio a una gravidanza a 50 anni (anche se ci sono ancora le mestruazioni) è altamente improbabile, perché in medicina ci si riferisce alla statistiche: è dunque statisticamente improbabile, ma non impossibile. Detto questo, il mio consiglio è dunque quello di utilizzare un presidio di barriera, cioè il profilattico, mentre non serve il ricorso alla contraccezione ormonale. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

