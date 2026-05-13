Contrazioni al risveglio in una bambina: che fare?

Una domanda di: Vincenzo

Da qualche giorno stiamo notando che la nostra nipotina quando si sveglia ha delle piccole contrazioni tra il collo e le spalle. Contrazioni che somigliano molto a tremolii, ma che durano pochi istanti oggi sono durati 90 secondi. Siamo un po' preoccupati perché lei è molto vivace, abbiamo interpellato il pediatra che ci ha consigliato un neurologo infantile. Vorrei un vostro parere, se è possibile. Grazie.