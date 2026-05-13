Contrazioni al risveglio in una bambina: che fare?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 13/05/2026 Aggiornato il 13/05/2026

Le contrazioni involontarie rendono opportuno consultare un neuropsichiatra infantile. È consigliabile fare un filmato degli episodi allo scopo di farlo vedere allo specialista.

Una domanda di: Vincenzo
Da qualche giorno stiamo notando che la nostra nipotina quando si sveglia ha delle piccole contrazioni tra il collo e le spalle. Contrazioni che somigliano molto a tremolii, ma che durano pochi istanti oggi sono durati 90 secondi. Siamo un po' preoccupati perché lei è molto vivace, abbiamo interpellato il pediatra che ci ha consigliato un neurologo infantile. Vorrei un vostro parere, se è possibile. Grazie.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Gentile signor Vincenzo,
tremori o scatti/scosse al capo sono da far controllare e giustamente il pediatra vi ha consigliato lo specialista. Una cosa importante, se è possibile, è la registrazione anche solo con il cellulare, dei momenti di tremori o scatti in modo che lo specialista possa vedere la manifestazione. Senza la ripresa può non essere semplice per lo specialista farsi un'idea chiara degli episodi, naturalmente se (come spesso accade) non dovessero evidenziarsi durante la visita. Cari saluti.

Contrazioni al risveglio in una bambina: che fare?

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