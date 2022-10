Contrazioni in 16ma settimana: che fare?

Una domanda di: Tea

Volevo chiedere un parere quando sono entrata in 16ma settimane ho avuto delle contrazioni che sono iniziate dalle più piccole a più forti, come un dolore per qualche secondo che tornava ogni 10 minuti, sono andata al pronto soccorso mi hanno fatto tutto dicendo che dentro va tutto bene e che sono normali. Dopo 2 giorni sono rivenute le stesse contrazioni: cosa mi consigli di fare? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, quanto lei descrive è possibile e frequente. Di solito viene suggerito di effettuare una terapia con degli antispastici e l’effettuazione di un tampone vaginale con l’esame delle urine e l’urocoltura, per verificare non siano presenti delle infezioni che potrebbero indurrebla modificazione della cervice uterina. Il riposo (non assoluto a letto, ma occorre stare tranquille e non compiere sforzi) è indicato, così come la rivalutazione distanza di qualche giorno. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

