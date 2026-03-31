Contrazioni irregolari in 29ma settimana: perché?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 31/03/2026 Aggiornato il 31/03/2026

Le contrazioni irregolari dell'utero molto prima del termine della gravidanza possono essere favorite da un rallentamento della funzione intestinale, a sua volta indotto dal riposo assoluto a letto osservato da mesi (e non indicato).

Una domanda di: Rossella
Salve Dottoressa,
sono una donna di 41 anni, finalmente incinta di 29 settimane dopo 12 lunghi anni di tentativi grazie alla PMA. Gravidanza a rischio fin da subito, distacco amniocoriale durato dalla sesta settimana alla 19esima. Ora mi trovo a 29 settimane ma già da 3 avverto contrazioni di braxton hicks fin troppo frequenti... Dapprima 10/12 al giorno, ora diventate 25/30 al giorno. La ginecologa mi ha fatto aumentare magnesio (che già assumevo) prontogest la sera e buscopan. Ho controllato il collo dell'utero una settimana fa ed era chiuso e lungo 37mm. Lo ricontrollerò la prossima settimana. Niente sembra alleviare questi indurimenti improvvisi, non dolorosi ma fastidiosi.
C'è da dire che sono a riposo assoluto a letto senza muovermi... Ma ero già a riposo assoluto poiché il distacco amniocoriale avuto i primi mesi mi aveva costretto a ciò ed anche passata l'emergenza non me la sono mai sentita di riprendere la mia vita perché sono rimasta con il terrore. Morale della favola, sto vivendo come un incubo questa gravidanza, contando i giorni e sperando ora di guadagnare più tempo possibile per il rischio di parto prematuro.
Cos'altro potrei fare? Perché nessuno mi dice la motivazione di questa contrazioni così frequenti? Ho anche eseguito urinocoltura e tampone vaginale risultati negativi.
C'è da dire che soffro di endometriosi e utero fibromatoso e nel 2021 ho subito un intervento i cui hanno asportato tanti noduli endometriosici e 12 fibromi.
La ringrazio in anticipo se vorrà rispondermi.
Grazie mille di cuore.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora,
mi dispiace che lei stia vivendo la gravidanza come un incubo e anche che le sia stato indicato il riposo assoluto...di sicuro non aiuta il transito intestinale!
La mia preoccupazione è che tra il progesterone e l'immobilità il suo intestino sia rallentato e questo già di per sé potrebbe essere una causa indiretta delle contrazioni uterine premature che avverte (è un po' tanto presto per quelle di Braxton Hicks!). C'è da sottolineare che comunque il collo uterino è perfettamente conservato e la spiegazione è il fatto che le contrazioni sono comunque irregolari. Sono infatti soltanto le contrazioni uterine regolari quelle in grado di modificare la lunghezza del collo uterino.
Anche l'impiego di Buscopan temo potrebbe avere come effetto collaterale il rallentamento del transito intestinale: sarebbe a mio avviso più saggio accontentarsi del Magnesio e del progesterone (prontogest). Certamente viene da una storia molto travagliata eppure...forse proprio per questo mi sento di consigliarle un libro di una grande ostetrica Ina May Gaskin che si intitola "La gioia del parto". Dopo tanti mesi di attesa (anni in verità!) il mio augurio è che il parto sia finalmente l'occasione per fare pace con il suo corpo...oltre al libro sono convinta che l'essere sostenuta dalle ostetriche già in gravidanza possa veramente fare la differenza...spero di averla aiutata, rimango a disposizione se desidera
A presto, cordialmente.

Contrazioni irregolari in 29ma settimana: perché?

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