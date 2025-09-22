Contrazioni uterine e ansia

Una domanda di: Elena
Sono a 25+6 della seconda gravidanza. Tutto sembra procedere ma sono tormentata da ansie continue. In particolare dovute al fatto che, esattamente come successo alla precedente gravidanza (2023), dal 5 mese ho spesso la pancia che si indurisce. A volte anche più volte in un'ora. La prima gravidanza è stata un incubo per questo, l'ho vissuta malissimo. Il ginecologo mi aveva prescritto ovuli di progesterone, magnesio e buscopan al bisogno e abbiamo controllato spesso il collo dell'utero che si è sempre mantenuto fra 37 e 33 mm tutta la gravidanza. Alla fine ho partorito alla 38^ con cesareo programmato. Ora la storia si ripete uguale. Ultima cervicometria due giorni fa 35 mm, stessa terapia, le contrazioni sempre uguali, del tutto indifferenti a quello che prendo, cerco di stare a riposo e vivo malissimo. Cosa posso fare per non impazzire?
Anna Maria Marconi
Gentile signora, solitamente ciò che accade in una prima gravidanza si ripete nelle successive. Quindi le direi di stare tranquilla. Il suo collo dell'utero, nonostante le contrazioni che avverte, non si modifica. Quindi le contrazioni per adesso non sono efficaci quindi non "pericolose". Sta facendo terapie che hanno già funzionato e verosimilmente funzioneranno anche questa volta. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
