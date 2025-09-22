Contrazioni uterine e ansia

Una domanda di: Elena

Sono a 25+6 della seconda gravidanza. Tutto sembra procedere ma sono tormentata da ansie continue. In particolare dovute al fatto che, esattamente come successo alla precedente gravidanza (2023), dal 5 mese ho spesso la pancia che si indurisce. A volte anche più volte in un'ora. La prima gravidanza è stata un incubo per questo, l'ho vissuta malissimo. Il ginecologo mi aveva prescritto ovuli di progesterone, magnesio e buscopan al bisogno e abbiamo controllato spesso il collo dell'utero che si è sempre mantenuto fra 37 e 33 mm tutta la gravidanza. Alla fine ho partorito alla 38^ con cesareo programmato. Ora la storia si ripete uguale. Ultima cervicometria due giorni fa 35 mm, stessa terapia, le contrazioni sempre uguali, del tutto indifferenti a quello che prendo, cerco di stare a riposo e vivo malissimo. Cosa posso fare per non impazzire?

