Controllo rimandato a “più avanti”: è corretto?

Una domanda di: Roberta

Salve dottoressa…io sono alla sesta settimana di gravidanza…Sono andata da due

ginecologi differenti di cui uno al pronto soccorso per macchie chiare ma

poi diventate marroni, ma non si è accorto che la gravidanza è gemellare.

Poi sono andata da un ginecologo privato e mi ha detto che una camera gestazionale era troppo

piccola rispetto all’altra e che avrei potuto perdere un bambino o anche tutti e due. Preciso che le macchie le ho ancora e

scure e che in entrambi batte il cuoricin. Il ginecologo mi ha dato

solo degli ovuli e mi ha rimandato la visita…è normale? Sono

l’unica della famiglia che ha avuto gemelli ed è la mia seconda gravidanza. Grazie

in anticipo.





Arianna Prada Arianna Prada Cara signoro capisco le sue preoccupazioni!

Capita spesso nelle prime settimane di gravidanza di non sapere se la gestazione sarà evolutiva soprattutto se si esegue la prima ecografia troppo presto.

Una gravidanza gemellare non differisce dalle altre in questo.

Può altresì accadere che si veda dopo una seconda camera.

Deve avere pazienza ancora un paio di settimane per avere più chiara la situazione. Al prossimo controllo ogni dubbio verrà sciolto. Con cordialità.

