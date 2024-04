Coppia con bisnonni in comune: ci sono rischi per i figli?

Una domanda di: Maria

Salve,

Io e il mio fidanzato (da 5 anni insieme) abbiamo scelto di iniziare una gravidanza, però da un po’di tempo a questa parte, abbiamo scoperto che suo

padre è cugino della mia nonna. Purtroppo ci preoccupiamo che questo possa essere un problema per la gravidanza e per il bambino, mi sa dire di più e

soprattutto se c‘è da preoccuparsi?

Grazie.





Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora,

la consanguineità che lei descrive è remota (bisnonni in comune). La probabilità di concepire figli con anomalie congenite, cioè malformazioni o malattie ereditarie è, in questi casi, sostanzialmente sovrapponibile a quella delle altre coppie, cioè pari al 3-5 per cento. A meno che vi siano persone malate o disabili tra i consanguinei in comune, come ad esempio gli altri cugini, i fratelli o sorelle della nonna. In questo caso è necessario rivolgersi al genetista che ricostruirà l’intero albero genealogico e valuterà i rischi.

In ogni caso io le raccomando di accertare lo stato di portatore sano delle tre malattie più frequenti della nostra popolazione cioè: talassemia (anemia mediterranea); fibrosi cistica; atrofia muscolare spinale (sma). Anche senza che vi siano stati casi in famiglia!

L’assenza di mutazioni di queste malattie sarà molto rassicurante per la vostra coppia.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto