Coppia con lo stesso gruppo sanguigno: ci sono rischi per un eventuale figlio?

Una domanda di: Gio

Buon giorno, io e il mio ragazzo abbiamo lo stesso gruppo sanguigno e lo stesso fattore RH: gruppo 0, RH negativo. Se dovessimo avere un figlio gli faremmo correre dei rischi? C’è la possibilità che tra noi ci sia incompatibilità in relazione al sangue?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, direi che vi siete proprio trovati col suo compagno anche nel gruppo sanguigno! Non ci sono rischi ai fini della gravidanza. Direi che ci aspettiamo che i vostri figli abbiano tutti il gruppo sanguigno zero Rh negativo che ha di bello il fatto di essere compatibile per tutti gli altri gruppi (donatore universale) mentre in caso si renda necessaria una trasfusione di sangue, lo potete ricevere solo e unicamente da parte di chi ha il vostro stesso gruppo sanguigno. Spero di averle risposto, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto