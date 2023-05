Corpo luteo: perché rimpicciolisce?

Una domanda di: Alessia

Volevo un informazione riguardo un corpo luteo. In caso di gravidanza quest’ultimo aumenta di dimensioni, rimane stabile o regredisce ? Il ciclo mi è arrivato e questo corpo da 5 cm ora è circa 3. Grazie mille.



Bruno Mozzanega

Gentile signora, il corpo luteo è quanto rimane del follicolo, dopo l’espulsione dell’ovocita, quindi dopo l’avvenuta ovulazione. Di fatto è una ghiandola endocrina con funzione temporanea che, nella seconda parte del ciclo mestruale, detta appunto “fase luteale”, produce grande quantità di progesterone utili per nutrire l’endometrio, che è il tessuto di rivestimento interno dell’utero, allo scopo di renderlo ospitale nei confronti di un eventuale uovo fecondato. Se il concepimento non avviene, a partire da 12-14 giorni dopo l’ovulazione il corpo luteo gradualmente va in atrofia e le mestruazioni arrivano. Se invece si verifica, si ingrandisce, rimane attivo nella sua produzione di progesterone fino al completo sviluppo della placenta e prende il nome corpo luteo gravidico. In altre parole, nel primo periodo della gravidanza aumenta di volume e supporta con i suoi ormoni la gravidanza. Verso la fine del secondo mese la placenta si prende carico di questa produzione e il corpo luteo perde importanza. Aggiungo che non mi è chiaro se il corpo luteo sia stato visualizzato subito dopo il termine di una mestruazione o se c’era un test di gravidanza positivo… Con cordialità.

