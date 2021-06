Correrò rischi con il quarto cesareo?

Una domanda di: Mariarca

Salve mi chiamo ho 3 figli avuti con tre cesarei. L’ultima bambina ha 8 mesi, sono ancora in allattamento e sono incinta di nuovo: che rischi posso correre facendo un altro cesareo? In più quando ho partorito 8 mesi fa stavo rischiando la vita, ora sono preoccupata.



Gentile signora, una certa preoccupazione l’avrei anch’io nella sua situazione che non è certo delle migliori. Non mi dice perché ha rischiato la vita nell’ultimo parto, quindi mi è molto difficile risponderle con precisione. Sappia però che tra i rischi di un quarto cesareo c’è quello di un’emorragia per anomalie della placenta e di lesioni chirurgiche ad altri organi, come vescica o intestino, durante l’intervento, per la presenza di aderenze. Inoltre, dato il breve periodo di tempo intercorso tra questa gravidanza e la precedente, sarà necessario valutare, con esami del sangue e con le visite ostetriche, che tutto stia andando bene. Deve assolutamente valutare tutto con il suo ginecologo curante, per avere indicazioni precise sul da farsi. Cordialmente.



