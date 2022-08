Corso di tennis in allattamento: si può fare?

Una domanda di: Lucia

È possibile INIZIARE un corso di tennis, sport mai praticato quindi un corso base, anche se si allatta? La bimba ha 4 mesi.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora, lo sport per una mamma che allatta va bene, benissimo, perché è una distrazione sana che rilassa e diverte. A patto però che non risulti affaticante, specialmente in questo periodo di grande caldo. Non deve quindi risultare gravoso, è opportuno non strafare e deve essere compatibile con gli orari delle poppate, quindi va bene praticarlo tra un pasto e l’altro. Un corso di tennis iniziale non credo sia pesante e credo sia perfettamente compatibile con gli orari della poppata della sua piccina: le consiglio comunque di dire al maestroche sta allattando perché è un elemento di cui dovrà tenere conto. Per il resto, sono favorevole a questa sua scelta che le permette anche uno “stacco” dal ruolo di mamma che può risultare più che benefico per la psiche in quanto permette la rispresa della vita di relazione. Le faccio i miei migliori auguri per tutto.

