Cortisolo alto da eccesso di stress: ci sono integratori per combatterlo?

Una domanda di: Cristian

Ho 46 anni, volevo sapere da lei un integratore utile per contrastare l’eccesso di cortisolo da stress. La ringrazio.



Antonello Sannia Antonello Sannia

Gentile Cristian, spiace sottolineare l’ovvio ma prima di pensare a un integratore per contrastare l’eccessiva produzione di cortisolo sarebbe opportuno agire sullo stress cercando di allentarlo il più possibile. Diversamente i livelli di cortisolo rimarranno comunque alti e lei sarà sempre più esposto ai rischi che può comportare. Il cortisolo in eccesso indebolisce le difese naturali dell’organismo, rendendolo più vulnerabile nei confronti delle malattie infettive e, ancor peggio, favorisce la comparsa del diabete di tipo 2 (dell’età adulta) oppure ne può peggiorare la gravità. Il più efficace e naturale rimedio contro lo stress è rappresentato dall’attività fisica: camminare, nuotare, ballare. Lo yoga può essere invece di grande aiuto per rilassarsi, così come può servire apprendere e attuare una tecnica di rilassamento (a volte basta la respirazione lenta e profonda, da praticare all’aperto, in mezzo al verde). Detto questo, per limitare la quantità di cortisolo circolante ci sono alcune regole che elenco di seguito. Bere massimo due caffè al giorno, sempre e solo al mattino, eliminare drasticamente tutti i dolciumi contenenti zucchero da cucina e naturalmente le bevande zuccherate. Preferire pasta, pane, riso integrali, condire solo con olio d’oliva. Ridurre al massimo il consumo di grassi animali, mangiare poca carne, alternandola a pesce, uova e legumi. Assumere abbondanti quantità di verdure, meglio se cotte, e due porzioni di frutta al giorno. Recuperare, se necessario, il proprio peso ideale. Bere almeno due litri di acqua al giorno a piccoli sorsi. La sera coricarsi sempre alla stessa ora e possibilmente non oltre le 22.30. Se possibile, fare un breve sonnellino al pomeriggio. Tra gli integratori, è senza dubbio un ottimo aiuto la rodiola: si trova in capsule in tutte le farmacie, parafarmacie, erboristerie. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto