Cortisone dopo il trasferimento degli embrioni

L'assunzione di cortisone in seguito alla fecondazione medicalmente assistita richiede una precisa motivazione

Buongiorno, l’aggiunta del cortisone deve essere motivata da una alterazione immunitaria, altrimenti o non serve o può anche essere deleteria. In ogni caso è meglio prenderlo la mattina. Con cordialità.

Una domanda di: ketty Ho iniziato una cura per il trasferimento di due embrioni congelati e mi hanno consigliato di prendere il cortisone. Solo che io dal primo giorno di cura ho assunto il cortisone alle 10:00 ogni giorno allo stesso orario anziché la mattina. Volevo sapere se devo scalare gli orari o non succede niente.

