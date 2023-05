Cortisone dopo il vaccino MPRV: si può dare?

Una domanda di: Rita

Dottore, ho fatto alla bambina prima dose vaccino rosolia, morbillo, varicella: dopo quanti giorni si può dare il cortisone in caso di

tosse continua?



Giorgio Longo Giorgio Longo

Gentile signora, può dare il cortisone anche perché immagino (spero) che lo farà per sole singole giornate senza che possa influire negativamente sulla risposta immunitaria indotta dal vaccino. Ho scritto “spero” perché il cortisone, che può servire nel laringospasmo (“tirage” e tosse), non ha indicazioni specifiche per “curare” la tosse in fase acuta. È invece la terapia fondamentale in forme molto particolari, e rare, di tosse secca persistente (più di 4 settimane) come la “bronchite eosinofila”, o la “tosse equivalente asmatica”. Ma anche in questi casi la terapia non va fatta con il cortisone per via orale, ma con cortisonici inalatori che non hanno alcuna ricaduta negativa sulla risposta immunitaria post-vaccinale. Con cordialità.

