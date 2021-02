Cortisone e concepimento: ci sono rischi?

Una domanda di: Alessia

Buongiorno Dottore, ho iniziato a prendere bentelan 1 mg compresse due volte

al giorno da ieri per un inizio di otite. Mi è stato consigliato dal

farmacista perchè il dolore all’orecchio che avevo da qualche giorno mi è

aumentato anche dopo alcune gocce che mi aveva prescritto il medico: Cilodex

(purtroppo era sabato e non avevo possibilità di parlare con il mio medico).

Sono alla ricerca di una gravidanza e vorrei sapere se questo medicinale

potrebbe portare problemi al feto se preso nel periodo del concepimento.

Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Alessia,

i dati disponibili non indicano un’associazione tra l’assunzione nei giorni precedenti o immediatamente successivi al concepimento di farmaci cortisonici (come il betametasone, Bentelan) e un aumento del rischio di aborto spontaneo o di malformazioni.

Dal momento che l’efficacia dei cortisonici nel trattamento dell’otite non è supportata da solide prove scientifiche, le raccomando di valutare la terapia in corso con il suo medico curante.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto