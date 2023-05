Cortisone in gravidanza: si può assumere?

Una domanda di: Alena

Buon pomeriggio,

vorrei sapere gentilmente se in gravidanza è sicura l’assunzione di cortisone (deltacortene) ed eventualmente fino a quale dosaggio. Lo assumo

per ANA e LAC positivi. Grazie mille.



Enrico Iemoli Enrico Iemoli

Gentile signora,

l’uso del prednisone in gravidanza è generalmente considerato “sicuro” al di sotto dei 20 mg al giorno, anche se dosaggi più alti potrebbero essere presi in considerazione in caso di malattia più severa.

L’infiammazione della malattia autoimmune non controllata è potenzialmente più dannosa per la mamma e per il feto rispetto all’uso dello steroide.

Immagino che gli specialisti che seguono la sua malattia e la gravidanza conoscano quali siano gli esami a cui si deve sottoporre periodicamente anche per il controllo degli effetti collaterali del farmaco.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

