Cortisone: si può dare o no prima della vaccinazione?

Una domanda di: Paola

Salve mio figlio di 5 anni tra qualche giorno dovrà effettuare il richiamo vaccinale per morbillo parotite ecc. Siccome quando fece la prima dose stette molto male e inoltre ha allergia ai gamberi. Il pediatra mi ha detto di prendere 3 giorni prima bentelan e formistin. Volevo avere un suo parere in quanto ho letto che il cortisone non si dà prima del vaccino perché abbassa difese immunitarie. Resto in attesa di un suo gentile riscontro.



Enrico Iemoli Enrico Iemoli

Gentile signora,

l’allergia ai gamberi non è una controindicazione alla vaccinazione. Bisognerebbe capire cosa significa “stare molto male”, non specifica infatti se i sintomi che il bambino ha manifestato che possono comparire come effetto indesiderato di un vaccino, scompaiono spontaneamente dopo poco e di fatto non sono particolarmente significativi. Il suo pediatra di certo li avrà comunque valutati e inquadrati.

Per quanto riguarda l’uso dello steroide, dipende sostanzialmente dal dosaggio e dai tempi. Le linee guida dicono:

la terapia con corticosteroidi di solito non è una controindicazione alla somministrazione di vaccini con virus vivi durante la somministrazione

se 1) a breve termine (ovvero <14 giorni); 2) una dose da bassa a moderata (<20 mg di prednisone o equivalente al giorno); 3) a lungo termine,

trattamento a giorni alterni con preparati ad azione breve; 4)dosi fisiologiche di mantenimento (terapia sostitutiva); o 5)

topico (pelle o occhi), per inalazione o per via intraarticolare, borsale o iniezione nel tendine. In ogni caso, faccia presente la situazione al medico che effettuerà la vaccinazione al bambino. Cordialmente.

