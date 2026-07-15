Cortisone somministrato in gravidanza: può nuocere al feto?

L'impiego del cortisone in gravidanza, quando necessario, non determina problemi al bambino.
Una domanda di: Isa Buongiorno Dottore, avrei una domanda da farle.
Alla 24^ settimana di gravidanza + 5 giorni sono stata ricoverata per collo accorciato. Mi sono state fatte 2 punture per maturazione polmonare. Oggi la situazione è rientrata sono di 27 settimane e il collo sembra tornato normale. Forse era solo un momento di forte stress fisico. Ora però leggendo sono terrorizzata degli effetti del cortisone sul bambino a livello neurologico, soprattutto se nasce a termine. Secondo lei possono fare qualcosa? Grazie.
Augusto Enrico Semprini
Cara Isa,
nessun timore per l'effetto del corticosteroide che è stato prescritto in modo precauzionale. In molte gravidanze lo usiamo costantemente per patologie autoimmuni e non ci sono problemi per il feto. Sono sicuro arriverà felicemente a termine e mi piacerebbe sapere se questa mia previsione favorevole verrà confermata da un buon decorso gestazionale. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Non ci sono controindicazioni mediche all'uso degli assorbenti interni fin dalla prima adolescenza. Va tenuto presente, però, che per applicarli correttamente la ragazzina deve imparare a conoscere bene la propria anatomia. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer