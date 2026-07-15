Cortisone somministrato in gravidanza: può nuocere al feto?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 15/07/2026 Aggiornato il 15/07/2026

L'impiego del cortisone in gravidanza, quando necessario, non determina problemi al bambino.

Una domanda di: Isa
Buongiorno Dottore, avrei una domanda da farle.
Alla 24^ settimana di gravidanza + 5 giorni sono stata ricoverata per collo accorciato. Mi sono state fatte 2 punture per maturazione polmonare. Oggi la situazione è rientrata sono di 27 settimane e il collo sembra tornato normale. Forse era solo un momento di forte stress fisico. Ora però leggendo sono terrorizzata degli effetti del cortisone sul bambino a livello neurologico, soprattutto se nasce a termine. Secondo lei possono fare qualcosa? Grazie.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Isa,
nessun timore per l'effetto del corticosteroide che è stato prescritto in modo precauzionale. In molte gravidanze lo usiamo costantemente per patologie autoimmuni e non ci sono problemi per il feto. Sono sicuro arriverà felicemente a termine e mi piacerebbe sapere se questa mia previsione favorevole verrà confermata da un buon decorso gestazionale. Cordialmente.

donna in gravidanza prende una pastiglia di paracetamolo

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