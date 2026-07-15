Cortisone somministrato in gravidanza: può nuocere al feto?

Una domanda di: Isa

Buongiorno Dottore, avrei una domanda da farle.

Alla 24^ settimana di gravidanza + 5 giorni sono stata ricoverata per collo accorciato. Mi sono state fatte 2 punture per maturazione polmonare. Oggi la situazione è rientrata sono di 27 settimane e il collo sembra tornato normale. Forse era solo un momento di forte stress fisico. Ora però leggendo sono terrorizzata degli effetti del cortisone sul bambino a livello neurologico, soprattutto se nasce a termine. Secondo lei possono fare qualcosa? Grazie.



