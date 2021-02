Cosa deve mangiare un bimbo di 12 mesi?

Una domanda di: Maria Teresa

Buongiorno. Il mio bimbo ha un anno. Cosa posso offrirgli da mangiare? Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

a 12 mesi il pranzo e la cena del bambino possono essere uguali a quelli degli adulti, a patto

che si mangi seguendo le indicazioni della dieta mediterranea. Va bene dunque anche il piatto unico, come, per esempio, con pasta e piselli o

pasta asciutta tipo capelli d’angelo, condita con passata di pomodoro e 1

cucchiaino di formaggio parmigiano. Anche la frutta di stagione può essere

data ad integrazione di un piatto unico. La carne va data tre volte alla

settimana, alternata al formaggio e al pesce. Le proteine (sia animali sia vegetali) non vanno

associate nello stesso pasto (no carne e formaggio o formaggio e legumi o uova e formaggio insieme). Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto