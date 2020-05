Cosa dicono queste beta?

Una domanda di: Mirela

Buongiorno dottore,

ho avuto l’ultima mestruazione il 21 marzo 2020. il mese scorso non mi è venuta. Oggi ho fatto il test per il dosaggio dell’ormone beta-hCG ed è risultato un valore di <0.100mUI/ml. Sono incinta?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

il test è negativo quindi lei non è in gravidanza. Per sicurezza potrebbe provare a ripeterlo tra qualche giorno. Non mi ha detto quanti anni ha nè se il suo ciclo mensile di norma è regolare, quindi è difficile fare una qualsiasi ipotesi, ma comunque se il test di gravidanza continuasse a essere negativo e, allo stesso tempo, le mestruazioni non dovesse ritornare, le consiglio senz’altro di sottoporsi a un controllo ginecologico allo scopo di capire la ragione di questa irregolarità. La saluto cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

