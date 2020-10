Cosa fare per il raffreddore?

Una domanda di: Maria Teresa

Infatti il mio piccolo in questo momento si è beccato un raffreddore, con nasino che cola. E non ha niente a che vedere con la

dentizione. Lei cosa mi consiglia di dare al piccolo per il raffreddore?

Grazie.





Stefano Geraci Stefano Geraci Gentile signora,

i lavaggi nasali con soluzione fisiologica sono un aiuto in caso di raffreddore. Può farli due volte al giorno. Il nasino va tenuto pulito: se il bambino sa già soffiarlo nel fazzoletto abbia cura di farglielo fare ogni volta che c'è presenza di muco, altrimenti è consigliabile aspirarlo con l'apposito sondino. Gli ablzi di temperatura sono da evitare perHè possono rallentare la guarigione. Con cordialità.