Cosa significa questo referto?

Una domanda di: Giovanna

Ho effettuato diversi controlli per analizzare la mia fertilità. Dosaggi ormonali tutto ok. Dalla isterosalpingografia mi hanno dato il seguente referto: regolare delineazione della cavità uterina. Pronta opacizzazione di entrambe le salpingi che tuttavia appaiono ectasiche e convolute nel tratto ampollare. Regolare passaggio di mdc nella cavità peritoneale. Post vuotamento, si rende evidente ristagno di mdc nel tratto distale delle tube, più evidente a sinistra. Cosa significa? Posso avere problemi nel concepire?

Sentivo dire il radiologo che probabilmente c’era aria, il ristagno può essere dovuto a questo? Grazie.

Cordiali saluti.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

bisognerebbe vedere le lastre. Dalla descrizione sembrerebbe che ci siano esiti post-flogistici, che possono ridurre la capacità funzionale delle tube.

Buona giornata.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto