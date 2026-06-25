Cos’è la cervicometria?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 25/06/2026 Aggiornato il 25/06/2026

La cervicometria è la misurazione della lunghezza del collo dell'utero, detto anche "cervice". In gravidanza è importante che questa lunghezza non sia inferiore a 25 millimetri.

Una domanda di: Ramona
Volevo chiedere se la cervicometria fosse la distanza tra due punti perché la mia dottoressa mi ha detto di stare tranquilla che il collo è di 47mm ma lì leggo anche un 26 che mi preoccupa.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve carissima signora,
posso rispondere alla sua domanda e rassicurarla con facilità.
La cervicometria è la misura della lunghezza della cervice uterina ed è la distanza tra due punti denominati OUI (orifizio uterino interno) e OUE (orifizio uterino esterno). Nel suo caso la cervice uterina misura ben 47 millimetri ossia è perfettamente conservata nella sua lunghezza. In gravidanza ci preoccupiamo se la cervice misura 25 millimetri o meno, quindi direi che nel suo caso siamo veramente a cavallo. La seconda misura che l'ha fatta preoccupare, quella di 26 millimetri, è invece la distanza tra la cervice (l'OUI per la precisione) e il margine placentare. Ci bastano 25 millimetri di distanza della placenta dall'OUI per poter essere tranquilli che la placenta sia inserita regolarmente sulla parete uterina, quindi anche da questo punto di vista va tutto bene. Spero di averla rassicurata, le auguro un buon proseguimento della gravidanza e rimango a disposizione in caso avesse ulteriori dubbi o necessità. Cordialmente.

Collo utero accorciato

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Piccola perdita in 13^ settimana di gravidanza: cosa può essere?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una leggera perdita "colorata" non deve destare preoccupazione: può verificarsi senza necessariamente rappresentare un segnale d'allarme.   »

Puntura di tafano (con reazione) in gravidanza: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Le punture di tafano si infettano facilmente, quindi è prudente fare vedere al medico la zona colpita perché potrebbe essere necessario assumere un antibiotico.   »

Gemelli: “colpa” della mamma o del papà?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

La possibilità di avere due gemelli dizigoti (non identici) è influenzata dalla mamma (familiarità per gemelli dizigoti e alta statura), mentre i gemelli identici sono frutto di una pura casualità.   »

Statine assunte da lui e concepimento: ci sono rischi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le statine assunte dall'aspirante papà non influiscono né sulla sua fertilità né espongono il bambino al rischio di nascere con anomalie.   »

Piccolissima con reflusso che non passa nonostante il farmaco

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Stefano Geraci

Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 