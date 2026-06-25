Cos’è la cervicometria?

Una domanda di: Ramona Volevo chiedere se la cervicometria fosse la distanza tra due punti perché la mia dottoressa mi ha detto di stare tranquilla che il collo è di 47mm ma lì leggo anche un 26 che mi preoccupa.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve carissima signora,

posso rispondere alla sua domanda e rassicurarla con facilità.

La cervicometria è la misura della lunghezza della cervice uterina ed è la distanza tra due punti denominati OUI (orifizio uterino interno) e OUE (orifizio uterino esterno). Nel suo caso la cervice uterina misura ben 47 millimetri ossia è perfettamente conservata nella sua lunghezza. In gravidanza ci preoccupiamo se la cervice misura 25 millimetri o meno, quindi direi che nel suo caso siamo veramente a cavallo. La seconda misura che l'ha fatta preoccupare, quella di 26 millimetri, è invece la distanza tra la cervice (l'OUI per la precisione) e il margine placentare. Ci bastano 25 millimetri di distanza della placenta dall'OUI per poter essere tranquilli che la placenta sia inserita regolarmente sulla parete uterina, quindi anche da questo punto di vista va tutto bene. Spero di averla rassicurata, le auguro un buon proseguimento della gravidanza e rimango a disposizione in caso avesse ulteriori dubbi o necessità. Cordialmente.



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