Cosmetici: quali si possono usare in gravidanza?

Una domanda di: Federica La contatto per chiederle gentilmente un consiglio in merito a prodotti cosmetici utilizzabili in gravidanza, non avendo avuto riscontro univoco in farmacia. Esiste una tinta per capelli che é possibile utilizzare in gravidanza in modo sicuro? In generale, quali ingredienti e quali componenti di prodotti cosmetici (creme viso, sieri, prodotti per corpo e per capelli) sono da evitare? Gli smalti (anche semipermanenti) possono essere applicati? La ringrazio molto per i suoi preziosi consigli che leggo sempre con grande interesse, un caro saluto.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

ho temporeggiato nel risponderle perché sono poco avvezza ad utilizzare cosmetici e quindi non mi sento sufficientemente preparata per poter fare una lezione magistrale sul tema. Vorrei comunque confermarle che in gravidanza si può certamente fare la tinta per i capelli. Non sono più in commercio ai giorni nostri le tinte contenenti sostanze a rischio (quali l'anilina) e per questo motivo è possibile sottoporsi a questo trattamento sia in gravidanza che in allattamento. Chiaramente, valuterei di utilizzare i prodotti con marchio CE piuttosto che quelli di origine non certificata. In generale direi che occorre prudenza in particolare con i derivati della vitamina A (retinolo, acido retinoico, retinaldeide, Acitretina, Adapalene, Alitretinoina, Isotretinoina, Retinolo, Tazarotene, Tretinoina, Trifarotene) e con prodotti anti-cellulite quali la Somatoline perché contiene Levotiroxina, analogo dell'ormone tiroideo. Gli smalti non sono controindicati in gravidanza perché non abbiamo assorbimento di sostanze attraverso le unghie. L'unica possibile tossicità riguarda semmai l'inalazione di sostanze volatili in essi contenuti, in particolare per le lavoratrici estetiste (da valutare il rischio con il medico competente sul lavoro) ma non corre altrimenti rischi chi si sottoponga sporadicamente a questo tipo di trattamenti. Buon proseguimento nell'avventura della gravidanza, a sua disposizione se desidera.



