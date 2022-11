CoVid-19 e sintomi di gravidanza spariti: non sono più incinta?

Una domanda di: Alice

Sono di 7+4. Fino a 2/3 giorni fa stavo bene, avevo i classici sintomi: nausea, seno gonfio (ma non dolorante), sensazione di pancia gonfia, appetito, minzione frequente. Poi ho preso il Covid, con febbre, raffreddore, mal di gola, mal di testa…Il ginecologo mi ha detto di prendere Tachipirina, ma da quando ho iniziato a stare poco bene e prendere i farmaci, i sintomi della gravidanza sono spariti e non accennano a ritornare. Ho paura di non essere più incinta. Vorrei fare un controllo, ma finché il tampone non sarà negativo non potrò. L’ansia mi sta uccidendo.



Elsa Viora Elsa Viora Gentile Alice,

purtroppo non posso darle una risposta esaustiva perchè, a questa epoca di gravidanza, l’unico modo per verificare che la gravidanza sia in evoluzione è fare una ecografia che consente di visualizzare l’embrione e verificare che il cuore batta.

Mi spiace ma non posso dirle altro.

Ne parli con il suo ginecologo in modo da programmare una visita ed ecografia appena le sarà possibile. Un grande abbraccio. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto