CoVid-19: quanto tempo dopo la guarigione si può effettuare l’esavalente?

Per essere sicuri di ottenere il massimo della risposta da parte del sistema immunitario, può essere opportuno effettuare l'esavalente su un bambino che ha contratto la CoVid-19 a partire da 14 giorni dopo la negativizzazione del tampone.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara mamma, come per qualsiasi malattia, quando avviene la guarigione (non più disturbi) e, nel caso dell’infezione CoVid-19, c’è la negativizzazione del tampone, si può tranquillamente effettuare la vaccinazione esavalente. Se si vuole essere ancora più tranquilli, ed essere completamente sicuri di scongiurtare il rischio che vi sia una minore reattività delle difese immunitarie all’esavalente, dovuta alla recente CoVid-19, si possono lasciar passare 14 giorni dalla negativizzazione del tampone. Con cordialità.

Una domanda di: Valentina La mia bambina di 17 mesi ha contratto il Covid proprio nei giorni in cui avrebbe dovuto ricevere la prima dose di esavalente (per svariati motivi non è ancora stata vaccinata). Quanti giorni devono passare dalla negativizzazione da Covid per poter somministrare l’esavalente? Grazie.

Gli Specialisti Rispondono

Nelle bambine, la crescita in altezza comincia a rallentare (ma non a fermarsi!) dalla comparsa del bottone mammario. »

Gli Specialisti Rispondono

Quando un lieve rialzo della temperatura corporea persiste per oltre un mese dopo la somministrazione del vaccino anti-CoVid-19 è opportuno indagare su altre possibili cause, visto che gli effetti indesiderati di una vaccinazione in genere scompaiono nell'arco di pochi giorni. »

Gli Specialisti Rispondono

In gravidanza, il riposo assoluto a letto può essere controproducente, quindi viene consigliato in casi davvero eccezionali. Brevi passeggiate, non affaticanti, possono in genere essere affrontate anche in caso di placenta previa. »