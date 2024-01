CoVid e vaccinazione esavalente (e non solo)

Una domanda di: Valeria

Cosa succede se mio figlio risulta positivo al Covid il giorno dopo questi vaccini: esavalente, pneumococco, meningite. Ho paura perché nel mio paese stanno girando molti casi di Covid e ho paura che mi figlio posso infettarsi e risultare positivo, dopo io comunque farò un tampone il giorno stesso del vaccino.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma,

la vaccinazione stimola anticorpi. Anche l’infezione da Covid, se dovesse colpire il bambino, stimolerà le sue difese immunitarie, che sono comunque presenti e non si esauriscono per i vaccini eseguiti. Non dovrebbe succedere nulla di grave. Del resto la possibilità di contrarre o di sviluppare (avendola già contratta) una qualsiasi infezione poco dopo una vaccinazione è un’eventualità possibile, dunque da mettere in conto. Ma, come ho già detto, le difese immunitarie ci sono comunque per combattere l’eventuale infezione CoVid e il vaccino farà comunque il suo dovere. Cordialmente.



