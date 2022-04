Crampi addominali nel primo trimestre di gravidanza

Una domanda di: Jessica

Sono entrata oggi nella settima settimana. Da due settimane sto malissimo, ho dei forti crampi addominali che mi hanno portata 3 volte al pronto soccorso. Mi è stato detto che il tutto è imputabile al mio intestino (soffro di colon irritabile -stipsi). La mia ginecologa mi ha visitata la scorsa settimana in quanto i dolori erano insopportabili dandomi da prendere 2 bustine di movicol, fermenti lattici e Tachipirina. In occasione della visita ha riscontrato un distacco coriondeciduale e mi ha detto di stare a riposo due settimane utilizzando ovuli di progesterone. Sono molto preoccupata perché i crampi sono sempre presenti. nonostante la vita che faccio da una settimana e mi chiedevo se questi disturbi sono frequenti all’inizio della gravidanza e se solitamente perdurano per tutti i nove mesi. Cosa ne pensa anche del distacco coriondeciduale? La ringrazio molto. Cordiali saluti.



Salve cara signora, 3 accessi in pronto soccorso in due settimane non sono pochi. Deduco che lei abbia dei dolori importanti e mi domando se il suo intestino sia l’unico responsabile di tutto ciò. Partiamo dall’intestino comunque. In gravidanza il suo ritmo rallenta fisiologicamente per assorbire al meglio tutti i nutrienti quindi capisco che lei che già soffriva di stipsi sia in difficoltà a trovare un nuovo equilibrio. Tuttavia, mi sembra fondamentale richiamare un aspetto importante. È utile assumere lassativi come il movicol solo se lei ha lo stimolo ad evacuare ma non riesce se non sforzandosi per via della consistenza delle feci. Se invece lo stimolo fosse assente anche per 2 o 3 giorni consecutivi, sarei propensa a suggerirle di idratarsi abbondantemente, arricchire la dieta con fibre (ad esempio cereali integrali a colazione, prugne secche, kiwi maturi, pane e/o pasta integrali e verdure a volontà se possibile limitando alimenti quali banane, patate, limoni e riso bianco in quanto sono cibi astringenti) e attendere con fiducia il momento propizio. Sicuramente i fermenti lattici sono un prezioso aiuto a favorire il regolare transito intestinale, magari si può fare un ciclo con quelli suggeriti dal medico di pronto soccorso ma per il proseguio della gravidanza le segnalo che anche lo yoghurt può essere una fonte di fermenti lattici più a buon mercato. Rispetto al distacco coriondeciduale e alla terapia con ovuli di progesterone (mi auguro 1 ovulo da 200 milligrammi al giorno, non due o tre!) non sono in grado di confermarle l’indicazione dei miei colleghi dato che non ho effettuato io l’ecografia, tuttavia mi sento di osservare che il progesterone ovuli può peggiorare la stipsi e pertanto quello che sta soffrendo ora non si protrarrà per tutti i nove medi di sicuro! Il riposo domiciliare è un aiuto a far guarire questo distacco ma, d’altra parte, la scarsa attività fisica peggiora la motilità intestinale per cui il mio consiglio sarebbe quello di concedersi una mezz’oretta di passeggiata in piano a ritmo rilassato…aiuta a distendere la mente e anche il corpo, ne sono convinta. Resto a sua disposizione se desidera, sperando di averla rincuorata, cordialmente.

