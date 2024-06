Crampi mestruali in gravidanza

Una domanda di: Valentina

Buonasera dottore, da premettere che questa è la mia seconda gravidanza. La prima è finita purtroppo a sei settimane a causa di un aborto spontaneo, adesso dopo 5 mesi sono incinta di 6 settimane e da quando ho scoperto di essere incinta anzi prima ancora, avverto dei dolori mestruali molto intensi che durano qualche minuto e poi vanno via, accompagnati da perdite immense bianche. Preciso che da questa gravidanza il dottore mi tiene a riposo con progesterone. Ogni volta che mi vengono questi crampi mi preoccupo e subito guardo che non ci sia sangue perché sono rimasta molto male per quello che mi è successo. Volevo sapere perché succede? Sono davvero gli ormoni? Oppure è causato da qualcosa che in qualche modo tende a rigettare il bambino? Ieri ho fatto una visita ho sentito anche il cuoricino battere! Quindi tutto procede bene.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Valentina,

le informazioni che mi dà sono ottime.

L’intervallo fra i due concepimenti è quello normale, la gravidanza è in utero e ben avviata.

Inutile dosare il progesterone perché sta assumendo supplementi che alterano il risultato. Proprio per questa ragione io non lo utilizzo.

Sono sicuro che fra un paio di settimane ci dirà che la gravidanza sta evolvendo bene perché la presenza del battito a 6 riduce la possibilità di un aborto al 2%.

Quindi guardiamo al 98 che promette una felice evoluzione.

Rimaniamo a disposizione.

Un saluto cordiale.

