Crema con acido acetilsalicilico in gravidanza: è pericolosa?

Una domanda di: Raf

Le scrivo perché soltanto adesso – a 19 settimane di gravidanza – ho appreso che l’acido salicilico è vietato in gravidanza. Ad oggi, ho

quotidianamente (solo al mattino) utilizzato una crema che lo contiene. Posso aver pregiudicato la salute del mio bambino in qualche modo? Sono

molto spaventata.

Grazie tante.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Raf,

è alquanto improbabile che i rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto siano aumentati.

In genere la quantità di acido salicilico contenuta nei prodotti cosmetici è bassa e se l’area di pelle su cui è stata applicata la crema è di dimensioni limitate, la dose assorbita è pressoché trascurabile e non associata a rischi. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

