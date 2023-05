Crema con retinolo e acido glicolico usata in gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Federica

Buongiorno Dottore, le scrivo per chiederle un’informazione… fino ad oggi (settimana 15) ho sempre applicato sul viso, mattino e sera, una crema antirughe da farmacia (Filorga lift structure) che ha dentro ingredienti che ho letto non vanno bene in gravidanza tipo retinolo e acido glicolico e tanti altri che non mi ricordo perché la lista è lunga. Mi sono preoccupata tantissimo e ho letto delle cose bruttissime su internet ma non pensavo di dover fare attenzione anche alle creme viso o deodoranti: c’è rischio di malformazione del feto?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Federica,

la quantità di queste sostanze che è contenuta nei cosmetici e che viene assorbita attraverso la pelle è pressoché trascurabile e non in grado di causare un aumento del rischio di malformazioni.

I derivati della vitamina A (retinoidi) sono associati a un maggior rischio di malformazioni quando assunti per bocca, mentre a oggi questa eventualità non è documentata per l’uso di creme antiacne (che contengono una concentrazione maggiore rispetto ai cosmetici).

Stia dunque tranquilla. Cordiali saluti.

