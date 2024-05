Crema solari per bambini: è pericoloso usarla in un bambino di un anno se è consigliata dai due?

Una domanda di: Giulia

Ho una bimba che compirà 3 anni la prossima settimana. Essendo nata a fine maggio su consiglio della pediatra dal compimento di un anno, avendo iniziato ad andare al parco camminando in giro e poi al mare, abbiamo sempre applicato crema solare 50 + sulle zone esposte. Quando l’abbiamo comprata in farmacia mi ero fatta consigliare e avevo comprato sia una crema spray Vichy 50 + dermopediatrics in cui non era specificata l’età di utilizzo e poi una crema spray avene 50 + per bambini. Leggendo sul sito internet di Avene mi sono solo ora accorta che la crema in questione è consigliata dai 2 anni di età mentre mia figlia l’ha iniziata ad usare dall’anno di età. Inoltre leggendo l’INCI ho visto che contiene un composto BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE nano e ho visto che si tratta di una nanoparticella. Mi sono un po’ allarmata leggendo su internet che sarebbe da evitare nei bambini. Posto che mia figlia non si è mai scottata usandola e non ha mai avuto reazioni particolari, mi chiedevo se avessimo sbagliato ad utilizzarla e se fosse meglio passare ad un altro prodotto. Grazie mille.



Piergiacomo Calzavara Pinton

Buongiorno, i prodotti che sono stati consigliati sono buoni prodotti per quanto eviterei lo spray e preferirei la crema perché può più facilmente applicarne la quantità per avere l’ SPF (fattore di protezione solare) dichiarato, che è pari a 2 milligrammi per centimetro quadrato di pelle, che corrispondono a circa due cucchiai da minestra colmi (circa 35 millilitri) per l’applicazione su tutto il corpo di un adulto. Può calcolare la quantità giusta utilizzando un calcolatore della superficie corporea presente in internet: basta digitare in un motore di ricerca “calcolo superficie corporea” e inserire peso e altezza della bambina nelle apposite stringhe per ottenere il risultato. Per quanto riguarda la formulazione in nanoparticelle è fatta con particelle che non penetrano nella cute. Cordialità.

