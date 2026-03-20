Creme cosmetiche usate a inizio gravidanza: ci sono rischi per il feto?

Dottor Antonio Clavenna A cura di Antonio Clavenna - Dottore specialista in Farmacia Pubblicato il 20/03/2026 Aggiornato il 20/03/2026

Le sostanze contenute nelle creme destinate a un uso cosmetico non comportano un aumento del rischio di malformazioni né altri pericoli per lo sviluppo dell'embrione e del feto. Questo vale anche per i prodotti contenenti vitamina A o suoi derivati.

Una domanda di: Serena
Ho appena scoperto di essere incinta (tra la 5a e la 6a settimana): non sapendo che l'applicazione topica di alcune creme fosse bandita, ho usato le seguenti creme:
IT cosmetics bye bye dark spots (siero); VERALAB ultraretinol; Benzac 10 % gel; L'Oreal Revitalift laser notte.
Possono dare problemi? Cosa devo fare? Sono molto turbata, purtroppo ho sottovalutato la questione creme e ricerca gravidanza/inizio gravidanza. Ovviamente ora ho sospeso tutto. Grazie mille per una gentile risposta. Un caro saluto.

Antonio Clavenna
Antonio Clavenna

Gentile Serena,
l'assorbimento attraverso la pelle delle sostanze contenute nelle creme utilizzate a scopo cosmetico è generalmente scarso e non è associato a un aumento del rischio di malformazioni o di altri rischi per lo sviluppo dell'embrione e del feto. Questo vale anche per le creme contenenti la vitamina A o i suoi derivati: la quantità assorbita è di molto inferiore alla soglia considerata pericolosa e gli studi disponibili sull'uso topico non hanno documentato un aumento dei rischi.
Per estrema prudenza è, comunque, consigliabile evitare il loro impiego durante la gravidanza, dal momento che non si tratta di terapie indispensabili per la salute della mamma. Ha dunque fatto bene a sospenderne l'uso, tuttavia non ha ragione di preoccuparsi per l'impiego che ne ha fatto in precedenza. Cari saluti.

Creme cosmetiche usate a inizio gravidanza: ci sono rischi per il feto?

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