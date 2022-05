Creme solari: si possono usare in allattamento?

Una domanda di: Alice

sto allattando il mio bimbo di 3 mesi e sono alla ricerca di una crema solare per corpo e viso. Vanno bene tutti i tipi di solari o ci sono delle eccezioni? Possono passare nel latte? Grazie



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Alice, non ci sono al momento dati solidi sulla sicurezza d’uso delle creme solari in allattamento. Alcuni studi hanno documentato la presenza nel latte materno di alcune sostanze chimiche impiegato nelle creme come filtro dei raggi ultravioletti (per esempio ossibenzone, octinoxate, enzacamene). Non è possibile valutare se la dose eventualmente assunta dal lattante possa comportare rischi, ma dal momento che queste sostanze potrebbero interferire con il metabolismo di alcuni ormoni (per esempio ormoni sessuali o della tiroide) è necessaria cautela. E’ preferibile quindi evitare l’uso di prodotti che contengono queste sostanze. Questa prudenza di dovrebbe applicare anche ad altri prodotti cosmetici che contengono questi filtri UV. Alcuni esperti ritengono che sia consigliabile non esporsi direttamente ai raggi solari durante l’allattamento, in particolare nelle ore in cui l’irradazione è maggiore, utilizzando quando necessario creme con soli filtri fisici (detti anche “minerali”). Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto