Crescerà ancora mia figlia?

Una domanda di: Vane

Mia figlia ha 11 anni e 7 mesi è alta 140 cm è pesa 40 kg, la sua crescita è sempre stata tra il 30 ed il 50 percentile. Il mese scorso ha avuto una perdita ematica piuttosto scarsa, ha solo macchiato gli slip, le ho fatto fare rx mano ed è risultata età ossea circa 14 in presenza di saldatura dei nuclei di accrescimento delle falangi. Si può ancora intervenire? Sono disperata!



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora, le informazioni che dà sono davvero troppo scarse per poterle dare una risposta esauriente. Non riferisce, per esempio, se e quando sono comparsi i primi segnali di pubertà: il bottone mammario (primo abbozzo di seno) e la peluria pubica. Comunque sia, indicativamente la crescita in statura dal momento in cui si rende visibile il bottone mammario può essere ancora tra i 20 e i 25 centimetri. Di conseguenza per fare una previsione approssimativa sulla futura crescita in statura di sua figlia bisognerebbe sapere quanto era alta quando si è evidenziato il bottone mammario. Supponiamo che la sua statura fosse di 135 centimetri, entro i 16 anni potrebbe raggiungere i 160 centimetri. Tenga comunque presente che la genetica gioca un ruolo importante: se mamma e papà sono di statura modesta non ci si può aspettare che i figli siano molto più alti di loro. Posto tutto questo, definirsi “disperata” per la statura della sua ragazzina, mi sembra eccessivo e la invito a non lasciar intuire a sua figlia questo suo sentimento per evitare di condizionarla al punto da non farle accettare il proprio aspetto fisico. Cari saluti.

