Crescita del feto modesta in 35^ settimana

Una domanda di: Stefania

Sono a 35 settimane + 2 giorni e mi hanno dato un ritardo di crescita della bambina: allego il referto perché vorrei avere una vostra opinione. Grazie.



Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno, da quello che vedo le misure indicate rientrano nei limiti di norma per epoca gestazionale. Con una crescita tra il 5° ed il 10° percentile.

Certamente bisogna paragonare la crescita attuale a quella dell’ultima ecografia.

Ma con i dati che mi ha fornito le consiglio semplicemente di eseguire una ecografia di controllo tra due settimane.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

