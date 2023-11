Crescita di peluria sulla panci dopo la sospensione della pillola

Una domanda di: Eleonora

Buongiorno, ho avuto per circa 3 settimane sanguimenti più o meno intensi quasi indolore, ho sospeso la pillola su suggerimento della mia ginecologa,da qualche giorno ho notato una strana specie di peluria sulla pancia, tipo striscia che parte dal basso, in direzione delloombelico, e del gonfiore sempre posizionato in basso. Cosa potrebbe essere?



Cara Eleonora, la risalita dei peli verso l’ombelico è associata ad una minor concessione dei precursori ad attività ormonali maschili in ormoni femminili per una irregolare attività ovarica. Questo potrebbe essere il motivo per cui le hanno dato la pillola contraccettiva. L’unico aspetto che, con le limitate informazioni che mi dà, non posso chiarire meglio è la comparsa così rapida del problema in così pochi giorni perché in genere richiede qualche mese per cui i peli possano crescere, rendersi visibili e costituire, da un lato è un indicatore della presenza di una quantità di ormoni maschili e dall’altro un disturbo estetico, che alla donna non è gradito. Se queste considerazioni sono corrette quando riassumerà la pillola il problema dovrebbe scomparire. Cordialmente.

