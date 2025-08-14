Crescita fetale: va davvero bene?

Una domanda di: Valentina Spero di non fare cosa a voi non gradita e di non arrecarle disturbo, se ciò dovesse avvenire mi scuso in anticipo e le chiedo umilmente scusa. Scrivo possibilmente per un consulto, riguardo biometria fetale, della mia compagna, eseguita alla settimana 35 di gravidanza. Preciso che fino ad ora tutto è andato bene, esami di laboratorio sempre nella norma, bi test e translucenza nucale con basso rischio, ed anche ecografie dí accrescimento effettuate in aprile e successiva in data 11 luglio, non hanno evidenziato niente di preoccupante. Il feto si presenta tuttora in posizione podalica da più di un mese, la ginecologa che ci segue ci aveva già anticipato che è una bambina “snella” ma senza problematiche ulteriori degne di nota; così come anche noi genitori del resto, magri e non di alta statura, la mamma soprattutto. Anche lunedì 04.08 dopo visita in ospedale, la dottoressa ci ha confermato ciò, snella si senza fare riferimento ad altro di allarmante. Leggendo però i parametri (che riporto) ed andando ad indagare su tabelle di riferimento online, mi sopraggiunge un po’ d’ansia, in quanto vedo potrebbero essere (forse?) dati al limite, parlando sempre però da inesperto. Potrei gentilmente avere delucidazioni a riguardo, dopo aver visto i seguenti valori? La nostra ginecologa è all’estero in vacanza ed io sono un po’ in ansia. AFI 13, placenta posteriore, podalica, prima gravidanza, anni madre 32. Non fumo, malattie pregresse o congenite, no alcool. DB 82, 6 mm CC 302 mm CA 290 mm Lunghezza femore 63, 7 mm Peso 2108. 00 gr PI arteria ombelicale 1. 11 PI arteria cerebrale media 1. 54 Cerebro Placential Ratio 1. 39 Referto VALUTAZIONE ECOGRAFICA PP PODICE, placenta, LA regolare (AFI 12 cm), BCF e MAF + +. Biometria fetale ai limiti inferiori per epoca. CA al 20 centile In linea PFS 2100 (referto ecografia in data 04.08) gravidanza normodecors. Crescita fetale ai percentili medio inferiori dal 3* trimestre CA al 25 (questo il referto di ecografia in data 11.07). Dall’ospedale hanno detto che è ai limiti inferiori così come del resto statura dei genitori ma senza fare riferimento ad altro. Prossimo controllo ecografico fissato in data 19.08 e taglio cesareo programmato (vista la posizione podalica) in data 03.09. Vorrei fosse possibile un suo parere generale a riguardo. Cosa pensa dei parametri e se concorda con la linea dell’ospedale, o sarebbe opportuno monitoraggio prima del 19.08. Ripeto, spero di non disturbare e la ringrazio in ogni caso ed a priori.



Buongiorno, i percentili di crescita di sua figlia rientrano nella norma. La crescita, come le ha detto la collega, è regolare ed in linea con i precedenti controlli. Non cerchi su internet facili fonti di preoccupazione ma si affidi a medici capaci, quali sono i colleghi che la stanno seguendo. Inoltre prima del taglio cesareo avete programmato un'altra ecografia che vi permetterà di avere ulteriori informazioni. Non farei di più in questo momento.

A presto e cordiali saluti.



