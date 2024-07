Crescita in lunghezza del feto inferiore all’atteso

Una domanda di: Delia

Ho 28 anni, sono alla prima gravidanza.

Incinta da 36+6.

Qualche giorno fa ho fatto l’ultima ecografia.

È andato tutto bene come è sempre stato fino a ora. Il ginecologo non mi ha mai detto che ci fossero problemi di qualche tipo.

Solo che poi a casa riguardando l’ecografia ho notato dei valori al di sotto della media in particolare LF/DBP che riguardando le altre ecografie è sempre stato inferiore al range normale e LF dove vicino a percentile vedo l’asterisco. Il femore è di 60.88 mm quindi il bambino sarebbe lungo 42.61 cm ma io ho visto su internet che alla stessa età gestazionale gli altri bambini sono lunghi in media 47 cm. Mi chiedo se ci sia qualche problema e il ginecologo non me l’ha detto. O se mi sto preoccupando io per niente, magari non so leggere io l’ecografia. Le misure del bambino risultano nella norma o c’è qualcosa di anomalo? Allego l’ecografia.

Grazie.





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Delia,

le discrepanze sono minime.

Mi piacerebbe sapere com’è la statura sua e del marito, ma sembra che la sua preoccupazione sia eccessiva

Me lo faccia sapere così le do una risposta, non diciamo definitiva, ma diciamo più precisa e credibile. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: