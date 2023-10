Crescita in statura: ci sono cure per aumentarla?

Una domanda di: Giovanni

Sono il papà di Alessio, lui ora ha 16 anni ed è alto 1,60 noi genitori siamo come lui ma essendo giocatore di calcio lui vorrebbe crescere un po’ di più , c’è qualche speranza che si alzi un po’ di più ? C’è qualche cura che potrebbe fare per migliorare in altezza? Grazie e buona giornata.



Gentile papà Giovanni, non ci sono cure per incrementare l’aumento di statura che dipende da una questione genetica,, anche se possiamo pensare che Alessio potrebbe crescere ancora di qualche centimetro diventando, anche se magari di poco, più alto di voi. Non mi preoccuperei comunque del suo futuro come calciatore almeno non in relazione alla sua statura: Maradona non era certo un gigante eppure è stato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. Non è facile da marcare un calciatore di statura modesta che però è scattante, muscoloso, agilissimo e in grad di attuare strategie di gioco efficaci e spiazzanti per l’avversario. La statura nel calcio, creda, conta piuttosto poco, quindi può stare tranquillo. Con l’augurio che il sogno suo e del suo ragazzino si realizzi, la saluto con cordialità.

