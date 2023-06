Crioterapia: è controindicata in allattamento?

Una domanda di: Laura

Mio figlio ha 6 mesi e continuo ad allattarlo al seno. Già in gravidanza mi era comparsa una verruca sull’alluce del piede che avevo trattato con un

farmaco a base di collodio ma purtroppo non ha fatto effetto. Ho prenotato tra un mese la visita dal chirurgo per l’asportazione ma mi chiedo se possa

sostenerla: ho letto che in allattamento la crioterapia è controindicata. Dovrei quindi aspettare la fine dell’allattamento? Grazie.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Laura,

per quanto di mia conoscenza non c’è una controindicazione a effettuare la crioterapia durante l’allattamento.

Questo trattamento agisce esclusivamente a livello locale, non comporta l’utilizzo e l’assorbimento di farmaci e di conseguenza non c’è il passaggio nel latte materno di sostanze in grado di causare effetti indesiderati nel lattante. Cordiali saluti.

