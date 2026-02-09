Crisi di rabbia e urla in gravidanza: ci sono pericoli per il bambino?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 09/02/2026 Aggiornato il 09/02/2026

Arrabbiarsi e urlare può capitare anche alle donne che aspettano un bambino: fortuna vuole che il liquido amniotico attutisca i suoni provenienti dall'esterno, proteggendo il feto da quello che all'esterno produce, invece, un forte impatto acustico.

Una domanda di: Annalisa
Oggi mi sono arrabbiata ed ho urlato arrabbiata per una mezz’oretta, sono alla 17^ settimana di gravidanza, potrei aver fatto danni?

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Mia carissima signora,
capisco benissimo la sua preoccupazione perché l'ho vissuta sulla mia pelle diverse volte.
Grazie al Cielo la Natura protegge i timpani dei nostri piccoli che stanno crescendo nella pancia dalle nostre urla: il liquido amniotico infatti trasmette le onde sonore diversamente rispetto all'aria, attutendole notevolmente.
Anche la rabbia e quindi magari l'adrenalina/il cortisolo circolanti non sono in grado di fare danni se parliamo di episodi diradati (chi non perde mai le staffe alzi la mano!).
In gravidanza, dopo uno sfogo di questo tipo, non è raro ritrovarsi in lacrime a sfogarsi per bene. È molto difficile tenere dentro il rancore in gravidanza e questo giustifica il pianto facile. Ma se ci pensiamo, è proprio un bene lasciarsi andare al pianto e buttar fuori tutta la rabbia piuttosto che "covarla" dentro insieme al nostro bambino, non crede?
Anche le urla possono essere un modo per sfogare la rabbia e contemporaneamente liberarsene, quindi la invito a non avere sensi di colpa per quello che potrebbe essere accaduto al suo bambino. Anche dopo che sarà nato, vedrà la sua mamma perdere le staffe mi sa...e sarà già un pochino abituato! La Natura non ci chiede di essere perfette ma "sufficientemente buone", per fortuna. Spero di averla rassicurata, in ogni caso se tutto procede per il meglio, lo può osservare dalla mancanza di perdite ematiche e dall'assenza di dolori pelvici. In quest'epoca di gravidanza vale il detto "nessuna nuova, buona nuova". Se mette la mano sulla pancia, immagino la sentirà bella morbida e soffice...segno che l'utero non si sta contraendo e tutto procede per il meglio...ve lo auguro di cuore!

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

